Dopo il confronto con gli amministratori locali, nella sua recente visita in Sardegna, il ministro e vice premier Matteo Salvini ha preso (metaforicamente) carta e penna per scrivere alle principali compagnie telefoniche.

Dai rappresentanti sul territorio sono infatti emerse alcune criticità e Salvini nella sua comunicazione ha sottolineato l’importanza di migliorare la copertura telefonica e per internet. Inoltre ha chiesto quali investimenti le compagnie intendano mettere in campo.

Come conferma una nota del Mit, il vice premier si è mosso in pieno coordinamento con i colleghi di governo a partire dal ministro Adolfo Urso. Salvini infine intende scrivere a stretto giro anche a tutti i sindaci sardi per aggiornarli, confermare la massima disponibilità al confronto e per assicurare determinazione affinché ci sia una svolta su alcuni dossier particolarmente significativi che coinvolgono infrastrutture e trasporti.

(Unioneonline/s.s.)

