Italia tutta in rosso scuro tranne la Sardegna che resta in rosso come nei dati della scorsa settimana.

E’ quanto si vede nelle mappe aggiornate del Centro europeo per il Controllo e la Prevenzione delle malattie (Ecdc) sulla situazione dei contagi Covid in Europa. Rispetto al 30 dicembre quindi passano dal rosso al rosso scuro (ovvero il massimo rischio contagi secondo l'Ecdc) Sicilia, Calabria, Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.

Intanto da Napoli arriva l’allarme del presidente dell’Ordine dei medici Bruno Zuccarelli, al termine di un drammatico confronto con i colleghi in servizio nelle principali strutture di Napoli e provincia: “La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora. Roma decida per una misura drastica”, le sue parole. “Medici universitari, di medicina generale, del 118, specialisti e medici impegnati in ogni ambito sono sottoposti a grande stress – continua – e rischiano il burnout”.

“Rischiamo di perdere il controllo della situazione, il dilagare di Omicron ha messo in ginocchio ospedali, ambulatori, studi medici e rete dell’emergenza. Entro una settimana o al massimo due se non si interviene adesso rischiamo di vedere a Napoli quel che abbiamo visto in Lombardia due anni fa. Non metteteci in condizione di dover applicare il codice nero”, è l’amara conclusione, riferimento alla situazione in cui i medici si troveranno costretti a scegliere chi dover curare e chi no.

