Non è un caso che l'abbiano sempre considerata una magnifica "terra di conquista". C'era da fare legna e la Sardegna era sempre lì, a disposizione. Non c'è esercito straniero che non ne abbia devastato coste ed entroterra, inquinato mortalmente l'ambiente e attentato la salute dei sardi.

E della serie "spesso ritornano" questa volta, però, anziché far legna e piombo, si punta nell’Isola a far vento e soldi, sole e incentivi, quelli di Stato, ovviamente prelevati direttamente dalle tasche dei cittadini attraverso le sempre più esorbitanti bollette elettriche.

La stragrande maggioranza dei progetti presentati in Sardegna, da nord a sud, sono in mano a società straniere, di ogni genere.

La mappa

Schierate prime tra tutte le due grandi superpotenze per eccellenza, la Cina e gli Stati Uniti d'America. Gli interessi cinesi seguono tre grandi filoni. Il primo: i pannelli fotovoltaici che stanno invadendo la Sardegna sono tutti o quasi "Made in China". Il secondo filone: quello delle batterie, distese infinite di container carichi di litio. Se ne contano centinaia: a Portovesme, a Quartucciu, Ottana e Codrongianus. Il terzo filone è quello dell'intervento diretto nella compravendita di terreni, con esempio più eclatante quello della Nurra: un progetto di ben 1.000 ettari di impianti agrivoltaici da piazzare nei meravigliosi terreni agricoli del nord dell'Isola, il più grande impianto fotovoltaico mai progettato in Europa.

E poi c’è la più grande banca d'affari americana: la Jp Morgan, in un progetto che da tre anni ha messo sotto attacco le pendici del Monte Arcosu con centinaia di ettari di pannelli fotovoltaici, e infinite aree agricole nell'area di Ottana. E poi le mire sul mare sardo con tre progetti devastanti: due nelle acque davanti a Nora, nel Golfo degli Angeli, e uno davanti alle coste di Olbia, Budoni e Siniscola.

Nella top ten della speculazione straniera in terra sarda ci sono però anche gli spagnoli, e non mancano tedeschi, francesi, norvegesi e, ultimi arrivati, gli israeliani. La bandiera con la "stella di David" nel silenzio più totale ha raso al suolo le pendici del Limbara, nella zona di Tempio, e ora si candida a piazzare una montagna di pale eoliche, 31 alte oltre 200 metri, sui monti intorno a Cagliari, tra Maracalagonis e Sinnai.

