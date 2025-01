Il maltempo concede una tregua in Sardegna. Deboli le precipitazioni registrate nelle ultime tre ore nel settore orientale, dove resta sino alle 18 l'allerta moderata (di colore arancione) per rischio idrogeologico.

I corsi d'acqua e le dighe restano però osservati speciali per la Protezione civile regionale che sta continuando a monitorare la situazione. In particolare il Flumendosa a Ponte Brecca è sopra la soglia S2 a 3.36 metri, in diminuzione, il Cedrino a Bartara è sopra la S2, a quota di 0,91 mt, stabile; il Cedrino a Onifai è sopra la S2 a quota 2.48 m, stabile.

«Si segnala inoltre un aumento della soglia idrometrica di Tirso a rifornitore Tirso (circa 1.30 m)», fa sapere l'ultimo bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale.

Video di Simona De Francisci

In pre-allerta per potenziali rischi le dighe del Nuorese come quelle di Maccheronis che sta scaricando con una portata di 130 metri cubi al secondo, di Nuraghe Arrubiu, Monti di Deu e Govossai che continua a scaricare l'acqua in eccesso sul bacino di Gusana a 6.5 m3/s. Nell'invaso di Flumineddu la portata scaricata è nell'ordine di 68 m3/s mentre in quella Diga di Pedra 'e Othoni è di 170 m3/s.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata