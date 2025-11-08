L’Isola si prepara a un nuovo peggioramento del tempo. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo scattata oggi, sabato 8 novembre, alle 14 e resterà in vigore fino alle 14:59 di domani, domenica 9 novembre.

Le zone più esposte saranno l’Iglesiente e il Campidano, dove è stato assegnato un codice arancione per rischio idrogeologico, ovvero la possibilità di frane e allagamenti dovuti alle forti piogge. Nelle stesse aree è stato inoltre segnalato un codice giallo per temporali, con precipitazioni localmente intense.

Resta invece una criticità ordinaria (codice giallo) nelle aree di Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa-Flumineddu e Tirso, dove non si escludono comunque rovesci e disagi nei punti più vulnerabili.

Le autorità invitano i cittadini alla prudenza negli spostamenti e a evitare sottopassi, corsi d’acqua e zone soggette ad allagamenti. Si raccomanda inoltre di seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali della Protezione Civile.

