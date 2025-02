Non più gialla, ma arancione l’allerta per rischio idrogeologico emessa dalla Protezione civile della Sardegna in vista della perturbazione attesa per la giornata di domani, domenica 2 febbraio.

L’avviso di criticità moderata riguarda il Cagliaritano e tutti i settori orientali, esclusa la Gallura, dove l’allerta rimane gialla come per il centro dell’Isola e l’Oristanese. Non saranno interessate da particolari fenomeni la zona del Sassarese e la costa nord occidentale.

Il peggioramento è atteso a partire dalla serata di oggi e si intensificherà domani, quando sono attesi fenomeni con caratteristiche prevalentemente autunnali: non sono esclusi temporali di forte intensità.

