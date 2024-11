Da Fonni alle Maldive, senza mai dimenticare la sua Isola e la scuola nella quale ha imparato il mestiere che tanto ama. Aldo Cadau oggi è executive chef all’Emerald Resort. Dopo il diploma all’Ipsar Costa Smeralda di Arzachena negli anni Novanta, dalle aule dell’istituto professionale è arrivato fino alle cucine di lusso dei famosi atolli paradisiaci ed è alla guida di ben 4 ristoranti di successo.

La sua storia è stata raccontata dal professor Renato Giannotti, che ha incontrato l’ex studente durante una vacanza. La reunion, tanto casuale quanto speciale, è stata filmata e caricata sui social della scuola alberghiera, per dare un esempio concreto agli studenti di quanto si possa arrivare in alto con la giusta dose di studio, impegno e forza di volontà.

«L’amore per il cibo – racconta Cadau nel filmato – è nato in famiglia quando ancora andavo alle scuole medie. Tornavo a casa e preparavo il pranzo per i miei genitori che lavoravano in una panetteria. Poi andavo ad aiutarli». Quando è arrivato il momento di scegliere il percorso superiore, sono comparsi i primi dubbi: «I miei amici volevano andare a Nuoro alle industriali. Poi mio padre mi ha consigliato di intraprendere una strada diversa, vista la mia propensione per il cibo e la sua preparazione». E tutto ha avuto inizio.

Impossibile dimenticare anche la prima volta in una vera cucina professionale, a scuola, tra gli attrezzi del mestiere: «È stato bellissimo». Questo è bastato allo chef per capire di aver preso la decisione giusta. La chiacchierata, una volta sul web, ha suscitato entusiasmo e apprezzamenti. «Un grande esempio di come passione, talento e impegno possano portare lontano», conclude il post.

(Unioneonline/v.f.)

