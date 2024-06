La Conferenza Episcopale sarda ha deciso di riconfermare Tore Acca, 63 anni, originario di Macomer, presidente dell'Oftal Sardegna, l'associazione di volontariato che aggrega disabili e malati in genere di tutta l'Isola per i pellegrinaggi a Lourdes, ma anche per altri importanti eventi a favore di chi vive nella sofferenza.

Ad annunciarlo è il presidente nazionale dell'associazione, monsignor Paolo Angelino, e il vescovo di Ozieri, monsignor Corrado Melis, responsabile delle aggregazioni laicali in Sardegna.

Tore Acca, che vive ad Olbia, è alla guida dell'Oftal Sardegna ormai da diversi anni. Si è distinto soprattutto per aver realizzato in città un centro per l'accoglienza dei disabili, Villa Chiara, che ospita tante persone.

L'Oftal Sardegna, invece, opera in tutto il territorio regionale, organizzando per i malati e disabili incontri periodici, quale il Capodanno, il carnevale e le vacanze estive. All'Oftal aderiscono centinaia di volontari, Damine e Barellieri, di tutte le parti dell'Isola.

© Riproduzione riservata