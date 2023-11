L’economia sarda si ferma. Secondo l’aggiornamento congiunturale sull’economia dell’Isola, presentato questa mattina a Cagliari dalla Banca d’Italia, la crescita nel 2023 è stata inferiore all’1%, un dato al di sotto della media nazionale e ben più basso rispetto allo scorso anno.

«Non ci aspettavamo grandi risultati», commenta Stefano Barra, direttore della sede di Cagliari, «però siamo in una situazione di rallentamento complessivo dei consumi, anche gli investimenti sono improntati alla massima cautela».

Ad aggravare la situazione, un’inflazione al 5,8% che appesantisce il gap con la Penisola: «La crescita si è indebolita in tutti i comparti produttivi», aggiunge Barra. «Sui servizi sta pesando l'andamento della spesa delle famiglie per i consumi».

Positivo l’andamento del turismo, che fa segnare una crescita negli arrivi negli scali sardi, mentre il settore delle costruzioni fa registrare una doppia faccia: diminuisce la spesa dei privati, complice il venire meno degli incentivi, mentre aumenta quella nel settore pubblico.

L’occupazione sale dello 0,9%, meno rispetto a quanto fatto nel 2022, ma a pesare sono soprattutto i contratti stagionali del turismo: «Troppo complicato azzardare previsioni in uno scenario come questo», conclude Barra, «di certo nei primi mesi del 2024 non ci si potrà aspettare un grande mutamento».

Un contesto nel quale ammontano a 4,3 miliardi di euro le risorse assegnate in totale alla Sardegna per il Pnrr e i suoi investimenti collegati (Pnc), per un ammontare pro capite di 2.735 euro, sopra la media italiana di 2.064.

Dopo la modifica del Piano da parte del Governo agli interventi sotto la responsabilità delle amministrazioni locali che sono soggette alle proposte di modifica «sono state sinora assegnati 446 milioni di euro (3,6% del totale suscettibile a livello nazionale)».

Secondo l'analisi di Bankitalia fino a giugno le amministrazioni hanno bandito procedure per un importo stimato di quasi un miliardo per progetti da realizzare nell'Isola, circa il 28 per cento degli importi per i quali è necessaria una gara.

(Unioneonline/L.Ne.)

