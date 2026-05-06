Oltre 5 miliardi di euro di cui la metà destinati alle opere commissariate dalla Regione: è l'impegno di Anas per la Sardegna. Ad annunciarlo, a Cagliari, Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato della società che gestisce la rete delle strade statali.

Circa 3000 i chilometri nell'isola. Massimo impegno sulla 131: «Stiamo risolvendo i nodi critici», ha detto l'amministratore delegato. Gemme ha sottolineato che nell'ultimo anno Anas ha pagato alle imprese un netto di circa 260 milioni di euro per nuove costruzioni e interventi di manutenzione.

E insieme all'assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu, ha fatto il punto sui 10 interventi oggetto di convenzione tra Anas e la Regione: sono quelli a suo tempo commissariati dall'ex presidente Christian Solinas e per i quali ora è stata istituita una cabina di regia. Tra questi la Sassari Alghero, il cui completamento è in fase avanzata, la 195 bis, i tratti Olbia-Arzachena-Palau e la 130.

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