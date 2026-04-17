Avevano chiesto a gran voce una nuova convenzione e lo stanziamento di 5 milioni aggiuntivi, promessi da anni e mai erogati. Ma la Regione, con la legge di stabilità, ha prorogato la convenzione esistente sino a fine 2027.

Sono sul piede di guerra le associazioni di volontariato del 118, alle prese con una cronica mancanza di volontari e con la continua emergenza nei Pronto soccorso, che spesso costringe le ambulanze a sostare per ore in fila davanti agli ospedali sardi.

«Servono risposte sul futuro» di un servizio sempre più a rischio, evidenziano Anpas, Avis e Misericordie, che hanno chiamato a raccolta tutte le associazioni convenzionate con Areus per un confronto «urgente» sul sistema di emergenza-urgenza.

L’assemblea è stata convocata per giovedì 23 aprile alle 16 a Oristano.

Al centro del dibattito, si legge nel comunicato, «le criticità del servizio e le prospettive future», in un futuro caratterizzato da «forti incertezze normative e organizzative». Nel mirino delle associazioni c’è la convenzione: ne chiedevano una nuova, la Regione ha prorogato quella esistente, che non copre più le esigenze di chi è in primo piano per garantire la continuità del servizio del 118 in Sardegna e che risulta «non conforme» al Codice del Terzo Settore.

L’obiettivo dell’incontro è quello di «fare il punto sulla situazione, condividere le principali

criticità e definire una posizione comune del volontariato sanitario sardo al fine di individuare

soluzioni condivise e garantire continuità ed efficacia a un servizio essenziale per i cittadini».

Un servizio sempre più difficile da garantire e che non si può reggere sui volontari, che sono sempre meno. Per via delle enormi responsabilità, di un sistema che non funziona e che costringe i volontari a passare turni interi fermi in ambulanza, in coda davanti ai pronto soccorso, senza la concreta possibilità di aiutare qualcuno.

In sostanza, servono soccorritori professionali e remunerati adeguatamente. Altrimenti il servizio, già in affanno, rischia di collassare.

(Unioneonline)

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