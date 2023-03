Massimo Temussi è il nuovo presidente di Anpal Servizi Spa. Lo ha nominato l'assemblea degli azionisti, fa sapere la società, nell'assemblea di oggi, con il nuovo consiglio di amministrazione. L'assemblea, che si è riunita dopo la revoca dell'attuale cda decisa con decreto interministeriale, ha inoltre deliberato la nomina di Francesco Fabrizio Delzio, docente presso la Luiss Business school, e confermato Patrizia Polliotto, avvocato Cassazionista.

Nato a Sassari 52 anni fa, Massimo Temussi, che subentra a Cristina Tajani, si è laureato in Economia e commercio presso l'Università degli studi di Sassari. In ambito professionale "vanta una esperienza consolidata in medie grandi strutture pubbliche di livello regionale in sanità, lavoro e progettazione e gestione di progetti comunitari. Matura esperienze anche nella gestione delle risorse umane e delle relazioni esterne anche di carattere internazionale".

Anpal Servizi è una società per azioni, il cui azionista unico è il ministero dell'Economia e delle finanze, e opera come ente strumentale di Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro vigilata dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ne determina indirizzi e obiettivi per la promozione dell'occupazione in Italia e all'estero.

