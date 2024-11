A partire dalla prossima settimana, sono previste alcune limitazioni al traffico su quattro gallerie sulle strade statali 131 "Carlo Felice" e 131 "Diramazione Centrale Nuorese". Si tratta di chiusure temporanee al traffico, che avverranno principalmente in orari notturni.

Nel dettaglio, gli interventi riguardano la galleria Prato Sardo a Nuoro, sulla 131 Dcn, nella notte fra il 25 e 26 novembre (fascia oraria dalle 22 alle 6) per ispezioni periodiche, con deviazione lungo la viabilità provinciale e comunale; la galleria Truncone a Sassari, sulla Carlo Felice, il 25 novembre (fascia oraria dalle 9.30 alle 16) per ispezioni periodiche, con deviazione lungo la viabilità provinciale e comunale; la galleria San Francesco II a Siniscola, di nuovo sulla 131 Dcn, nelle notti tra il 26 e il 28 novembre (fascia oraria dalle 22 alle 6) per le operazioni di varo della cabina elettrica, con deviazioni al traffico sono disposte lungo la viabilità provinciale e comunale.

In aggiunta, anche il tunnel di Olbia sarà chiuso nella notte tra il 28 e il 29 novembre dalle 22 alle 6 per ispezioni periodiche, con deviazione della viabilità su viale Principe Umberto.

