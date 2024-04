Stop alle nomine nelle aziende sanitarie della Sardegna. Dopo l’atto d’indirizzo diramato nei giorni scorsi dalla presidente della Regione Alessandra Todde, arriva anche la dura comunicazione dell’assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi.

Una nota secca e stringata per bloccare tutte le assegnazioni di incarichi anche in quelle aziende che hanno proseguito, nonostante il richiamo della governatrice.

Alcune aziende «in spregio alle indicazioni impartite» stanno proseguendo «con conferimenti di incarichi». L’assessore ribadisce che «al fine di non ingenerare costi aggiuntivi che potrebbero derivare dall’attribuzione di incarichi in posizioni che in un imminente futuro potrebbero essere oggetto anche di parziale riorganizzazione», Asl, Aou varie e Brotzu sono invitate «a non procedere – temporaneamente – all’attribuzione di alcun incarico».

Alcune aziende avevano affidato anche primariati dopo che erano stati espletati concorsi. Ma in Regione, e in assessorato, potrebbero voler riorganizzare il sistema. E alcune posizioni, questa è la visione, quelle figure potrebbero non essere più utili.

Enrico Fresu

