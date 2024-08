«La squadra operativa in assessorato è ancora in assestamento. Nei giorni scorsi si è aggiunta una nuova consulente di gabinetto per le politiche sociali e per esigenze di natura politica si è resa necessaria una rimodulazione dell'organizzazione interna del gabinetto stesso». Così, in un comunicato stampa, l’assessore regionale alla sanità Armando Bartolazzi.

Sullo sfondo la sostituzione del capo di gabinetto Paolo Tecleme («figura tecnica»), rispetto al quale l’assessore sottolinea che «nessuno ha lanciato siluri verso alcuno, né tanto meno è stato mai messo in discussione il valore tecnico ed il prezioso contributo professionale del dottor Tecleme, che ha operato fino ad oggi in piena sintonia concettuale, professionale ed umana con l’assessore. In tutti gli Assessorati sono necessarie competenze tecniche ed esigenze politiche che devono essere bilanciate e coordinate. In accordo con il dottor Tecleme sono auspicabili altre forme di collaborazione in corso di valutazione».

