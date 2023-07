Anche i sindacati confederali chiedono di fermare la privatizzazione dello scalo di Cagliari e la fusione degli scali del Nord Sardegna, operazione che consegnerebbe i tre aeroporti dell'Isola nelle mani del fondo d'investimento F2i.

Ma il primo passo verso il monopolio dei cieli sardi potrebbe concretizzarsi già oggi: la Giunta della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano – proprietaria della Sogaer – si riunirà per deliberare sull'integrazione degli scali.

Un'ipotesi che ieri ha incassato l'ennesimo altolà, dopo quelli di Regione, Enac, Anac, Confcommercio e Confesercenti. Cgil, Cisl e Uil alzano le barricate: «Il diritto alla mobilità dei cittadini sardi, la gestione efficiente della continuità territoriale, il carattere strategico del trasporto aereo e delle infrastrutture aeroportuali sono questioni di importanza fondamentale per l'economia e la società della Sardegna e non si può pensare di affidare un settore decisivo per il futuro alla sola logica del mercato e a un destino di pura e semplice privatizzazione».

Michele Ruffi

