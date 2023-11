Ci sono anche dei cagliaritani tra le circa 1600 persone convinte dall’imprenditore di Biella Mirko Ferrari a investire i propri risparmi in criptovalute e nella realizzazione del primo reality show Lbgtq. Un progetto rivoluzionario agli occhi di tanti, nella realtà una truffa ben architettata. La serie, da girare in Brasile su un’isola deserta, si sarebbe chiamata "Cruzeiro Colorido Reality" e il suo acquirente finale sarebbe stata la piattaforma di streaming online Netflix.

Ma dopo l’euforia del momento la situazione si è esacerbata, con 60 persone – tra le province di Milano, Roma, Treviso, Udine, Cagliari e la stessa Biella – che hanno denunciato il sedicente esperto di finanza. Secondo Afue, l'associazione vittime di truffe finanziarie di La Spezia che li rappresenta, oltre che con la trappola del progetto tv sarebbero state raggirate anche tramite una piattaforma di investimento in criptovalute e altre iniziative. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, Ferrari, che avrebbe avuto come socio un ex noto calciatore brasiliano, dal 2020 si è spacciato tramite vari canali social come un "esperto di finanza e nuove tecnologie”. Per meglio vendere il servizio avrebbe utilizzato anche nomi di imprenditori italiani conosciuti e vip, quali suoi partner.

«La raccolta fondi, di fatto illecita e non regolamentata – si legge nella denuncia – prevedeva la vendita di quote del progetto del costo di 300 euro ciascuna». Nel 2021, l'imprenditore «ha lanciato un secondo progetto denominato "fitbot", un sistema di trading sull'arbitraggio di criptovalute» che avrebbe promesso «rendimenti a doppia cifra», che però nessuno ha ricevuto. Il progetto del reality – come si legge nella querela – arriva nel 2022. Per raccogliere fondi, sempre stando alla denuncia, avrebbe vantato inesistenti accordi con la piattaforma streaming Netflix. Il denaro raccolto, infine, sarebbe stato interamente veicolato su fondi privati dello stesso imprenditore. Al momento la sua società risulterebbe “temporaneamente chiusa”.

