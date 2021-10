La Stazione Spaziale Internazionale ISS compie ogni giorno 16 orbite attorno alla Terra. Nel suo muoversi attorno al nostro pianeta, si sposta passando sopra zone diverse. Questa sera, a partire dalle 19:39, la ISS sarà visibile nei cieli della Sardegna, transitando sopra la nostra Isola alle 19:42. Per poterla osservare non serviranno binocoli o telescopi, basterà cercare una luminosissima stella in movimento, che apparirà alle 19:39 in direzione Nord-Ovest, transiterà nel punto più alto alle 19:42, andando poi a tramontare in direzione Sud-Est alle ore 19:45 circa.

La Stazione Spaziale orbita attorno alla Terra ad una quota di circa 400 km e con gli ampi pannelli solari riflette la luce del Sole diventando visibile nei cieli notturni. Grande quanto un campo da calcio, la ISS ha solitamente uno staff di 7 astronauti. Da ieri gli ospiti della Stazione sono diventati 10, per via dell’arrivo del cosmonauta russo Anton Shkaplerov che ha accompagnato il regista Klim Shipenko e l’attrice Yulia Peresild, che nei prossimi giorni gireranno per la prima volta un film nello Spazio.

