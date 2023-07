43,5 gradi a Berchidda, 42,9 a Iglesias. 35 gradi a Fonni e Tempio Pausania. Sono alcune delle temperature che si sono registrate ieri in Sardegna, abbinate a un’afa pesante. E nei prossimi giorni la media non cambierà molto perché dopo l’anticiclone Cerbero è in arrivo Caronte e la colonnina di mercurio supererà di nuovo i 40 gradi. Cagliari per domani è tra le città “osservate speciali” nell’allerta caldo innalzata da gialla ad arancione, come conferma il ministero della Salute.

Ospedali e centri sociali dei Comuni sono pronti ad affrontare i rischi per la salute della popolazione, soprattutto per anziani, bambini e malati cronici.

Ma l’eccesso di caldo, sottolineano gli esperti, può mettere tutti in una condizione di rischio maggiore: sistema di termoregolazione in affanno, pressione che scende e cuore che accelera. Oltre a questi problemi ci sono poi quelli di natura mentale con conseguenze sulle capacità cognitive, di autocontrollo, e sui comportamenti.

Un consiglio? Non trascurare la socialità, la solitudine può avere conseguenze importanti.

