Frode in pubbliche forniture sul contratto di continuità territoriale marittima sulla tratta Genova-Porto Torres: è questa l’ipotesi di reato che ha portato il servizio Sicurezza della navigazione della Guardia Costiera di Genova e il nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Genova a eseguire il sequestro preventivo di tre navi della Compagnia italiana di navigazione (Cin-Tirrenia), per un valore complessivo di 64.313.897 euro. Secondo l’accusa, come riporta una nota del Procuratore del capoluogo ligure, Nicola Piacente, «la Cin, nell’esecuzione del contratto» con il Ministero dei Trasporti «ha impiegato alcune navi della propria flotta prive dei requisiti previsti dalla normativa internazionale in materia ambientale».

In particolare, dalle indagini sarebbe emerso che «componenti dei motori principali e dei diesel generatori di corrente siano stati manomessi, alterati o sostituiti con pezzi di ricambio non originali e, pertanto, non conformi alle norme». Le operazioni «sono state occultate mediante attestazioni mendaci riportate sui registri o attraverso la contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione e hanno consentito alla compagnia di navigazione di mantenere attive le certificazioni previste dalla normativa convenzionale di settore e di evitare il fermo della navigazione da parte degli enti preposti».

Gli accertamenti sono stati effettuati soprattutto a bordo di alcune motonavi della flotta della compagnia di navigazione e hanno consentito di contestare varie presunte irregolarità ed ipotesi di falso e contraffazione che, per la Procura, «hanno determinato anche la mancata osservanza di specifiche clausole previste nel contratto col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

Oggi l’esecuzione del provvedimento del Gip: «Sono risultate oggetto del provvedimento tre navi». Che restano comunque in mare a prestare regolare servizio. Perché nel frattempo «risultano essere state riportate ad una condizione regolare che ne consente la navigazione».

