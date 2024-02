Tariffe speciali per i sardi fuorisede che vogliono tornare nell’Isola per votare alle elezioni regionali del prossimo 25 febbraio.

Così Ita si propone di “agevolare” i cittadini che vogliono tornare nei loro paesi di residenza.

Uno sconto di 40 euro che si applica ai soli biglietti andata e ritorno acquistati da oggi fino al 25 febbraio, escluse tasse e supplementi. Il volo d’andata verso Cagliari deve partire ovviamente non più tardi del 25 febbraio, quello di ritorno entro il 3 marzo 2024.

«Lo sconto – precisa Ita - non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore, non è applicabile ai voli diretti in partenza da Roma e Milano poiché già oggetto di tariffe agevolate in regime di continuità territoriale e ai voli in codeshare (i voli congiunti operati da due vettori, ndr)».

L’acquisto può essere effettuato solo sul sito di Ita Airways, compilando il form presente nella pagina dedicata. Al check in e all’imbarco il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale. Qualora ne sia sprovvisto all’andata, bisogna sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva e poi, al ritorno, esibire il documento timbrato dalla sezione elettorale di riferimento.

