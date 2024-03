Il collegio dei sindaci è l’organo che deve vigilare sul rispetto delle norme da parte dei vertici delle società. Quello di Abbanoa ritiene che il consiglio di amministrazione della Spa dell’acqua sarda abbia commesso «gravi irregolarità». Tanto che i componenti (Francesco Salaris, Francesca Nocera e Michele Mura Raimondo) hanno presentato un ricorso al Tribunale di Cagliari, sezione specializzata in materia di imprese, per accertare alcune pesanti circostanze che, se confermate, potrebbero far esplodere un caso giudiziario le cui conseguenze sono difficili da prevedere.

La vicenda emerge con l’emanazione di un decreto del giudice Bruno Malagoli che nomina un curatore speciale – Alberto Picciau – per rappresentare Abbanoa in giudizio. Perché i membri del Cda si trovano in una condizione di conflitto di interessi, quindi «la società assume in astratto una posizione di terzietà rispetto alla posizione tanto dei ricorrenti quanto degli amministratori, avendo un interesse alla corretta gestione dell’amministrazione e, dunque, alla verifica della esistenza delle condotte contestate all’organo che la rappresenta». Insomma: Abbanoa, se dovessero emergere irregolarità, sarebbe danneggiata dai comportamenti scorretti da parte di chi l’ha amministrata.

La prima udienza è fissata per il 21 marzo.

© Riproduzione riservata