Si è tenuta al Museo Archeologico di Olbia la prima Conferenza regionale sull'immigrazione organizzata dall'assessorato del Lavoro.

«Noi sardi siamo un popolo di migranti - ha esordito nel suo discorso di saluto la presidente Alessandra Todde -. Lo sono stati grandi personaggi come Antonio Gramsci, Gavino Ledda e Grazia Deledda e nel mio piccolo lo sono stata anch'io, andando a studiare e lavorare negli Stati Uniti e in molti paesi europei».

Non solo: «Nel dopoguerra – ricorda la presidente - lo sono stati tanti pastori sardi nel Centro Italia, come dimostra lo spazio museale dedicato alla Tenuta di Suvignano, a Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena, che ho visitato a marzo. E allora, da sardi, come possiamo non capire quello che vivono i migranti che oggi scappano dalle guerre o dalla miseria? La nostra empatia è naturale. Negli ultimi decenni è stata instillata la paura del diverso ma noi possiamo ragionare in maniera opposta, sapendo che l'immigrazione è arricchimento per tutta la nostra società, specie per combattere lo spopolamento».

Nell’Isola sono 55mila i migranti che «fanno parte della nostra comunità, fanno lavori che in molti non vogliono più fare, i loro figli sono a scuola con i nostri».

Questa conferenza è un’occasione, ha detto Todde, «per ascoltare dalle tante comunità presenti come migliorare l'integrazione. Vogliamo fare della Sardegna una piattaforma nel Mediterraneo di pace, di inclusione, di futuro, aperti al mondo».

L'assessora Desirè Manca si è rivolta alle tante comunità e associazioni presenti: «Questa non è casa nostra, è casa di tutti i popoli: grazie di cuore per aver risposto così in tanti al nostro invito a questa due giorni di ascolto. Olbia è un esempio di integrazione, un porto sicuro per chi ha lasciato la sua terra. Noi vogliamo ribadire il valore della diversità contro ogni razzismo e intolleranza. È la prima Conferenza che si tiene, non è mai successo prima, la Regione Sardegna vuole rafforzare il tema dell'immigrazione riconoscendone la complessità».

L'assessora Manca ha poi sottolineato alcuni dati sulla presenza dei migranti: «La Sardegna da terra di passaggio negli ultimi anni si è trasformata in terra di destinazione: 55mila presenze, pari al 3,5% della popolazione, contro il 9% della popolazione residente a livello nazionale. Le comunità più presenti sono quella marocchina e senegalese a cui si affianca quella rumena. I lungo soggiornanti sono 31 mila; 8 mila i migranti con permesso di lavoro e 7.900 per motivi familiari, mentre sono 8.400 quelli con protezione internazionale. Nel 2023 sono state 2 mila le acquisizioni di cittadinanza».

Manca ha annunciato provvedimenti per «favorire l’inclusione» e «prendere le distanze dagli stereotipi».

«Un Avviso per un Programma operativo regionale (Por) focalizzato sulla formazione dei migranti rispetto alle loro capacità; corsi di lingua italiana per migliorare l'incontro fra offerta e domanda di lavoro, con particolare attenzione all'inserimento al lavoro alle vittime di violenza».

«Presto poi - ha concluso l'assessora - lanceremo l'Osservatorio contro lo sfruttamento lavorativo, che oltre essere uno strumento di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro e delle caratteristiche quantitative e qualitative del rapporto domanda-offerta, avrà il compito di supportare la programmazione, la definizione di progetti e l'individuazione degli interventi più efficaci».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata