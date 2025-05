“A.I. e mondi virtuali: nuove opportunità per lo sviluppo dei territori”: è il tema di una tavola rotonda in programma sabato dalle 9.30 nell’aula “Maria Lai” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari. L’iniziativa è dei i Lions Club Cagliari Host, Castello, Karel, Villanova, Monte Urpinu e Lioness.

«Il Lions International», si legge in un comunicato stampa, «è un’organizzazione mondiale che da oltre un secolo ha come missione quella di servire le comunità. Il suo motto, chiaro, potente e semplice è: “We serve” - Noi serviamo - Noi siamo al servizio delle nostre comunità e comunque di chi ha un bisogno».

Nel declinare operativamente tale motto, «i Lions da sempre si indirizzano sullo sviluppo dei territori, sostenendo la crescita delle comunità locali con azioni mirate ad affrontare problemi sociali, economici e ambientali, nella consapevolezza che il benessere delle persone nasce da territori forti, inclusivi, sostenibili».

Questo modello d’azione non poteva rimanere indifferente «rispetto alla nuova frontiera rappresentata dall’irruzione di un nuovo e potente strumento come l’Intelligenza Artificiale, le cui enormi potenzialità rimangono al momento poco conosciute e valutate dai più, al pari dei rischi. Ciò ha portato l’assemblea nazionale dei Lions italiani a valutare come essenziale fare sul territorio un’opera capillare di divulgazione ed approfondimento critico sull’Intelligenza Artificiale, individuandola come Tema di Studio Nazionale per l’anno corrente».

L’iniziativa di sabato, «in continuità con le azioni portate avanti negli anni da molti Club Lions, mira ad andare oltre le generali riflessioni sulle caratteristiche e sui rischi dello strumento, per esplorare quali strumenti l’A.I. possa offrire ai territori per governare in modo ottimale e consapevole il loro sviluppo».

«L’Intelligenza Artificiale vista quindi non solo come una tecnologia, ma come una leva strategica che può aiutare a raccogliere e analizzare dati, coordinare infrastrutture, supportare i processi decisionali e pianificare uno sviluppo più armonico e sostenibile per le comunità locali».

Nella nota si legge ancora che «come Lions il compito è duplice: da un lato, aiutare la conoscenza e comprensione delle potenzialità e dei limiti di questi strumenti, dall’altro promuovere un uso etico e responsabile dell’AI, affinché sia davvero al servizio dell’uomo e del bene comune».

La mattinata di studio è articolata in due sessioni organizzate nella forma della tavola rotonda ed entrambe introdotte e coordinate dall’economista Mariano Mariani: la prima, dal tema “casi concreti di applicazioni territoriali A.I.”, presenterà progetti già operativi e tutti supportati dal ricorso all’A.I. in materia di turismo, marketing territoriale, digital twin territoriale, contesti archeologici e sistemi informativi territoriali, con relazioni di promotori dei progetti e docenti delle Università di Breda e Verona.

La seconda tavola rotonda, dal tema “A.I. , stato dell’arte e prospettive per i territori”, si presterà a riflessioni di carattere più generale sull’impatto e sui limiti dell’utilizzo di tale strumento a livello territoriale, con la partecipazione dei protagonisti dei territori, amministratori pubblici, rappresentanti del sistema economico e docenti dell’Università di Cagliari.

