Una doccia fredda per la Sardegna. Questa è stata per l’Isola la nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha spento i sogni dei sardi di passare dalla fascia arancione a quella gialla dopo una settimana, come è successo per la Valle d’Aosta che ha visto la trasformazione da rosso ad arancione dopo sette giorni.

Ma la Sardegna, anche se ha l’Rt più basso d’Italia, pari a 0.74, come la Calabria, e abbia nel complesso una situazione di rischio ritenuta “bassa”, con poco più di 60 casi ogni 100mila abitanti, ancora per una settimana deve tenere regole più restrittive compresi gli spostamenti vietati tra Comuni e bar e ristoranti che proseguono con il solo asporto.

Non hanno ottenuto gli effetti sperati i tentativi della Regione di convincere il ministro con un dossier al fine di anticipare la trasformazione in fascia gialla.

La curva dei contagi, secondo il bollettino diramato ieri dall’Unità di crisi, rimane più o meno stabile con un lieve aumento dei casi, 164, rispetto ai 126 del giorno precedente e il tasso di positività risale dal 3,6% al 4,7%. Si registrano quattro nuovi decessi (1.409 in tutto) e crolla il numero dei ricoveri.

Prosegue anche la campagna vaccinale, con quasi 12mila iniezioni in 24 ore. Restano abbondanti le scorte visto è stato somministrato il 78,6%, Ma ora la parola d'ordine è correre visto che da lunedì 10, come ha annunciato il generale Figliuolo, si amplierà ancora la platea dei beneficiari con il via all'adesione per gli over 50.

