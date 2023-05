Federico Denis Crobu tornava dal lavoro, insieme con due colleghi: uno di loro, di 30 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso al San Francesco di Nuoro. Era proprio Crobu alla guida del furgone uscito di strada sulla 131 Dcn, nei pressi del bivio per Orotelli. 50 anni, di Zerfaliu, era un escavatorista per un’impresa che svolgeva lavori sulle strade, lo stesso mestiere del padre.

L’impatto è stato violentissimo, e per l’operaio non c’è stato niente da fare: lascia così la moglie e un figlio neanche adolescente.

Sconvolta anche la comunità di Zerfaliu, Federico era ben voluto in paese: «Un bravissimo ragazzo», ha detto il sindaco Pinuccio Cheo, «e un bravissimo padre. Assennato, serio. Eravamo anche parenti, son sempre stato molto amico del padre».

(Unioneonline/L.Ne.)

