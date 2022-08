Quattro mezzi aerei in azione per domare un vasto incendio divampato nella zona di Tanca Manna, a Macomer, non lontano dalla zona industriale di Tossilo.

Sul posto sono intervenuti, in appoggio alle squadre a terra coordinate dal Corpo Forestale, due elicotteri leggeri, un Super Puma e un Canadair di stanza a Olbia, che hanno effettuato vari lanci, rifornendosi nel vicino lago Omodeo, per domare le fiamme, alimentate dal vento.

Un altro incendio, nel quale è intervenuto un elicottero del Corpo Forestale, è scoppiato nel primo pomeriggio a Usellus, nell'Oristanese.

Complessivamente, sono stati 13 i roghi scoppiati in poche ore in altrettante località della Sardegna nella giornata di giovedì 25 agosto 2022.

