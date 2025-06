Un incendio in aeroporto a Fiumicino e un cambio di aereo rendono rendono difficili i collegamenti aerei con la Sardegna.

Il primo problema è sorto al Leonardo Da Vinci intorno alle 14,50, quando è divampato un incendio sul tetto di un'area vicina al molo D del Terminal 1: il fumo nero si è addensato sopra lo scalo. «La zona è stata immediatamente messa in sicurezza e alcuni passeggeri allontanati dall'area e informati dell'accaduto», fanno sapere dalla società di gestione. «La situazione risultava completamente risolta già alle ore 15:05, con evidente assenza di fumo. Una zona dell'area partenze del Terminal 1, quella relativa agli imbarchi A21-A27, è stata transennata e interdetta al transito di passeggeri ed operatori aeroportuali. Tutti i voli previsti ai gate d'imbarco interessati a tale interdizione» sono stati riprogrammati come attracco in altri punti dello scalo.

In contemporanea si è registrato un cambio di aeromobile – le cause non sono note – per il volo Aeroitalia con destinazione Cagliari che sarebbe dovuto decollare alle 15,30: i passeggeri sono stati fatti scendere e sono stati trasferiti su un altro aereo, decollato intorno alle 17,30. Questo slittamento ha causato una serie di ritardi a catena che hanno avuto ripercussioni anche sui decolli dalla Sardegna, compresi quello con destinazione Milano.

Enrico Fresu

