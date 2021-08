Nuovo messaggio di solidarietà di Elisabetta Casellati, presidente del Senato, alla Sardegna colpita al cuore dagli incendi.

Casellati ha parlato dell’emergenza roghi che in questi giorni ha devastato non solo il territorio sardo, ma anche quello della Sicilia e dell’Abruzzo, dal suo scranno di Palazzo Madama.

"Siamo in presenza di un'Italia bella ma molto, molto fragile", ha detto, esprimendo la sua vicinanza “ale popolazioni colpite non solo dagli incendi che hanno devastato l'Abruzzo, ma anche la Sicilia e la Sardegna".

"Una tragedia - ha sottolineato Casellati - che veramente fa male al cuore che ci fa pensare che non siamo soltanto in una situazione di emergenza. Ogni volta si parla di emergenza, ma siamo in un'Italia fragile e quindi siamo in un pericolo costante".

Intanto, la Protezione civile ha diramato una nuova allerta per il rischio roghi nelle prossime ore.

L’allarme è alto (dodice arancione) nel Cagliaritano e nel centro dell’Isola, mentre nelle altre zona l’allarme, per le giornata di mercoledì 4 agosto, è di colore giallo.

