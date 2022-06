Trentatré roghi divampati in poche ore in altrettante zone della Sardegna con i mezzi aerei costretti a decollare per dare manforte alle squadre via terra per domare il fuoco in 9 località.

Sono i numeri della giornata più impegnativa, sul fronte della lotta agli incendi, di questo mese di giugno 2022.

Diversi elicotteri del sistema regionale e due Canadair della flotta nazionale di stanza a Olbia sono entrati in azione in supporto del Corpo forestale, dei vigili del fuoco e dei volontari nei Comuni di Bottidda, in località Nuraghe Larattu, dove è bruciato circa un ettaro di bosco di roverella; a Modolo, dove è andato in fumo mezzo ettaro di uliveto e macchia; a Calangianus, in località Monti della Jescia, dove il fuoco ha aggredito un pascolo alberato; a Sassari, nella zona di La Landriga, dove è bruciato un ettaro di uliveti e incolti.

E ancora: fiamme ed mezzi aerei in volo a Villaputzu, a Macomer, a Romana e nelle campagne di Bono.

Fuoco e paura, infine, a Villacidro, dove è divampato un incendio che ha minacciato un impianto eolico e il deposito rifiuti della Villaservice, in zona industriale, a due passi dalla provinciale 61.

