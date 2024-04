Sono 44 gli incendi che fino ad ora, nel solo mese di aprile, si sono registrati in Sardegna. Un dato fornito dall’assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi, ai microfoni di Videolina

«Un numero decisamente elevato rispetto al passato, però – sottolinea l’esponente della Giunta Todde – l’intervento umano è stato decisivo».

Già la settimana prossima, conferma Laconi, «porteremo in Giunta un’anticipazione della campagna in modo che tutto l’apparato sia pronto per affrontare questo problema».

L’assessora ha specificato alcuni numeri precisi: «Nel 2007 venivano bruciati intorno ai 10 ettari per singolo episodio, oggi siamo intorno ai 3,8. Questo significa è migliorata notevolmente la nostra capacità di intervento sui roghi».

Il sei maggio si conosceranno gli esiti dei bandi per i mezzi aerei.

