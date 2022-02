Il decreto che prolunga lo stato d’emergenza fino al 31 marzo, e prevede l’obbligo del Green pass rafforzato per consumare il caffè al bancone del bar, è ora legge dopo aver incassato il favore della camera.

Tra le novità più importanti quella che riguarda i trasferimenti da e per Sardegna e Sicilia, giunta al termine di molte polemiche e al centro di un emendamento approvato poi in Senato. Ora quindi per viaggiare sui traghetti sarà sufficiente avere il Green pass base (non più il rafforzato) che si ottiene con la vaccinazione o il risultato di un tampone.

In Commissione Affari sociali della Camera è stato approvato con consenso unanime l’emendamento secondo il quale dal 10 marzo sarà nuovamente possibile “consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive” e via libera anche alla possibilità di svolgimento “di feste popolari e manifestazioni culturali all'aperto” nelle zone bianche.

Dall’uno marzo, poi, scatta l'aumento della capienza negli stadi e nei palazzetti, che salirà rispettivamente al 75% e al 60%.

Tutti provvedimenti che seguono la rotta tracciata dal governo con l’intenzione di riaprire gradualmente l’Italia anche se bisognerà attendere il 31 marzo per la scadenza dello stato d’emergenza.

