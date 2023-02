Una bevanda impreziosita dai profumi travolgenti e dall’aroma intenso che trovano ispirazione nel mare e nel vento del Sinis. Un premium gin prodotto interamente con bacche di ginepro sardo, dal carattere forte, intenso e passionale, che si presenta al pubblico, non a caso, nel giorno di San Valentino.

“Gin per te” è il nuovo arrivato tra le etichette di casa Carta, una testimonianza d’amore del titolare Elio per sua moglie, alla quale ha dedicato questo prodotto armonico e delicato, creato con passione per diventare “il gin degli innamorati”.

Il figlio dello storico fondatore Silvio (oggi ultranovantenne) è riuscito a realizzare un distillato in cui sapidità e freschezza fanno da contraltare alle note più intense di macchia mediterranea, balsamiche e armoniche, mai troppo irruenti.

L’aspetto è limpido e cristallino, il bouquet di rara intensità ricorda gli aromi delle erbe spontanee che si percepiscono nell’Isola e il gusto complesso, morbido, bilanciato porta a un finale lungo e delicato. Il retrogusto è anch’esso armonico, tendente all’amorevole.

Sull'etichetta compare una dedica esplicativa: «Non chiedermi di non amarti. Non posso. Ti amo».

La stessa filosofia ha spinto l’azienda Silvio Carta a ideare il concorso a premi «Gin per Te. Condividi un’emozione», che a partire da oggi (14 febbraio) invita alla condivisione sui social di una dedica d'amore rivolta al partner, al fratello, alla sorella, ai genitori o a chi si preferisce. Ogni settimana sono previsti premi per la dedica più votata.

(Unioneonline/v.l.)

