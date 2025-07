Torna in Italia (e in Sardegna) l’anticiclone africano. Addio per 4-5 giorni alle normali temperature estive, ci aspettano 5 giorni di caldo pazzesco che raggiungeranno il picco tra lunedì e martedì nel Meridione e nell’Isola.

L’allargamento verso l’Italia dell’alta pressione di origine subtropicale, spiega il responsabile de iLMeteo.it Lorenzo Tedici, avverrà durante il weekend e condizionerà il termometro fino a martedì o mercoledì della prossima settimana, con temperature pazzesche, che potrebbero raggiungere i 45-46 gradi in Sardegna e Sicilia, in particolare lunedì e martedì.

Stiamo parlando di una delle più intense ondate di calore degli ultimi decenni. E potrebbe persino vacillare il record europeo di caldo, registrato a Floridia (Siracura) l’11 agosto 2021 con 48,8 gradi.

Sabato le città più calde saranno Oristano con 39 gradi, Foggia con 37, Forlì, Macerata e Nuoro con 36. Domenica il picco sarà toccato a Foggia con 40 gradi, poi 38 a Lecce, Matera e Nuoro, ma attenzione anche ai 37 di Ferrara e ai 36 di Bologna e Mantova. Sempre domenica, bollino arancione a Cagliari.

Ma il clou sarà raggiunto all’inizio della prossima settimana. Fermandoci alla città, lunedì vedremo salire Foggia a 42, Caltanissetta e Nuoro a 41, Matera, Oristano e Siracusa a 40, Catania e Taranto a 39. Martedì un’ulteriore aumento. E se parliamo delle città minori si prevedono 45-46 gradi all’ombra in molte località interne della Sardegna e della Sicilia. E con il vento, non è da sottovalutare il pericolo incendi, che sarà molto alto.

Per un po' di respiro si dovrà aspettare metà della prossima settimana quando, forse, arriverà l'Anticiclone delle Azzorre a riportare temperature più sopportabili.

