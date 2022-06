Circa 500 milioni di euro tra ville, terreni, quote societarie e auto di lusso, riconducibili a sette oligarchi russi, sono stati congelati in Sardegna al termine degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza. Un'attività ispettiva iniziata dopo l'avvio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia lo scorso 23 febbraio. Sono state in tutto quattordici le verifiche svolte dalla Guardia di Finanza della Sardegna su un elenco di persone da controllare per gli eventuali provvedimenti restrittivi emanati dall’Unione europea.

"Si tratta di provvedimenti non penali", ha evidenziato Gioacchino Angeloni, comandante regionale della Guardia di Finanza che oggi, a Cagliari, sul Molo Inchnusa, ha festeggiato i 248 anni dalla fondazione delle Fiamme Gialle. Il generale di divisione ha evidenziato i numeri di un anno e mezzo di attività dei Finanzieri, impegnati su più fronti. "In particolare – ha spiegato il comandante – nella lotta agli illeciti economici e finanziari, per contrastare le infiltrazioni della criminalità nell'economia locale. E per questo ci sarà una particolare attenzione per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".

La festa (foto Vercelli)

Nel 2022 e nei primi mesi di quest'anno sono stati 29mila gli interventi ispettivi e oltre 2mila indagini in questo settore. Lotta alle frodi, tutela della spesa pubblica ma anche soccorso delle persone in difficoltà in mare e contrasto all'immigrazione clandestina tra i settori in cui i finanzieri si sono cimentati.

Durante la cerimonia, davanti ai rappresentanti delle istituzioni e delle altre forze armate, è stato annunciato, su disposizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, l’elevazione al rango di Generale di Brigata del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari e a quello di Compagnia delle Tenenze di Tempio Pausania, Porto Torres, Arbatax e Iglesias con il potenziamento dei rispettivi organici. In valutazione l’apertura della Tenenza di Santa Teresa di Gallura. Sono state poi consegnate le ricompense individuali ai militari che si sono distinti in interventi e operazioni.

