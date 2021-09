Un’altra domenica di super-lavoro per le squadre anti-incendio in Sardegna.

Sedici i roghi domati in poche ore in altrettante zone dell’Isola, sotto il coordinamento del Corpo forestale.

In due località si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei. Si tratta di Ales, dove le fiamme hanno interessato l’area di Cungiu Floris e dove in appoggio agli uomini via terra è entrato in azione un elicottero proveniente dalla base di Fenosu.

E di Senorbì, dove – in zona Luneddu – un rogo ha percorso un ettaro di aree agricole e incolti, rendendo anche necessario l’intervento di un elicottero decollato da Villasalto.

(Unioneonline/l.f.)

