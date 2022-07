25 incendi oggi in Sardegna, con 7 emergenze che hanno richiesto, per lo spegnimento, non solo le squadra a terra ma anche l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.

Le situazioni più impegnative sono state quelle di:

Bono – In località Su Fossu lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, col personale della Stazione Forestale di Benetutti e i gruppi GAUF dei Servizi Territoriali CFVA di Sassari e Nuoro. Sono intervenuti alternandosi 5 elicotteri regionali provenienti dalle basi del CFVA di Farcana, Anela, Alà dei Sardi e Sorgono e il biturbina proveniente da Fenosu. Inoltre hanno operato due Canadair arrivati da Olbia e da Trapani. In azione anche 4 squadre dell’agenzia Forestas dei cantieri di Bono, Illorai, Bultei e Benetutti, i volontari di Benetutti e i barracelli di Bono. L’incendio ha percorso una superficie di circa 30 ettari di boschi di latifoglie.

San Sperate – In località Bia su Predi, il rogo è stato dichiarato d’interfaccia urbano-rurale. Allo spegnimento ha partecipato il personale del corpo Forestale della Stazione forestale di Dolianova con l’elicottero proveniente dalla base CFVA di Villasalto e il personale elitrasportato. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cagliari e i volontari di Monastir. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di stoppie.

Palau – In località Vecchio Marino lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Palau, coadiuvato dall’elicottero proveniente dalla base CFVA di Limbara e dal personale elitrasportato giunto a bordo dello stesso. Hanno operato i volontari di Palau e Santa Teresa Gallura, i barracelli di Arzachena e una squadra dell’agenzia Forestas del cantiere di Arzachena. L’incendio ha percorso una superficie di circa 600 mq di pascoli e incolto.

Dolianova – L’incendio si è sviluppato in località Su Frassu. Estinzione delle fiamme coordinata dal personale della Stazione Forestale di Dolianova con il gruppo GAUF del Servizio Territoriale CFVA di Cagliari, e il personale elitrasportato giunto con l’elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Sono intervenuti i volontari di Sant’Andrea Frius. L’incendio ha percorso una superficie di circa 500 mq di pascolo cespugliato e stoppie.

Nuoro - Il Corpo Forestale e di vigilanza Ambientale di Nuoro nella serata odierna ha coordinato lo spegnimento di un incendio che si è sviluppato in località “Su Verrinau”. L’intervento di spegnimento, prontamente attivato in seguito alla segnalazione del 1515, che ha ricevuto una chiamata da un privato cittadino, ha impegnato per alcune ore il GAUF (Gruppo analisi uso del fuoco) dell’Ispettorato Ripartimentale di Nuoro, le pattuglie del Corpo Forestale della Stazione di Nuoro e di Orani. Sono inoltre intervenute le squadre di Forestas, dei volontari e dei Vigili del Fuoco. Si sono resi necessari gli interventi degli elicotteri decollati dalle Basi di Farcana, di Sorgono e di Anela. Sul posto anche il Superpuma e un Canadair. Il personale del Nucleo Investigativo forestale ripartimentale di Nuoro ha avviato immediatamente gli accertamenti per individuare eventuali responsabili. Le fiamme si sono propagate velocemente interessando una superficie di circa 30 ettari di pascolo.



Girasole – Fiamme nella zona di “Piscina ‘e Vorru”, con le operazioni di spegnimento coordinate dal personale della Stazione Forestale di Tortolì coadiuvato dal personale della Stazione forestale di Villagrande e dal GAUF (gruppo analisi utilizzo del fuoco) di Lanusei. Sull’incendio è intervenuto l’elicottero proveniente dalla base CFVA di San Cosimo e il personale elitrasportato giunto a bordo dello stesso. Hanno partecipato tre squadre dell’Agenzia Forestas provenienti da Tortolì, Baunei e Villagrande, e i Vigili del fuoco di Tortolì.

Abus – In zona Molifà le operazioni sono state coordinate dal personale della Stazione Forestale di Guspini con il personale del GAUF (gruppo analisi utilizzo del fuoco) del Servizio territoriale CFVA di Cagliari. Operativi due elicotteri regionali provenienti dalle basi del Corpo Forestale di Fenosu e Marganai con a bordo personale elitrasportato del Corpo Forestale e un Canadair proveniente da Olbia.

In azione i volontari di Arbus, personale dell’agenzia Forestas proveniente da Guspini, i volontari di Arbus e i Vigili del Fuoco di Iglesias.

