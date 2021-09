Sono 23 gli interventi effettuati nella sola giornata di giovedì 23 settembre dalle squadre anti-incendio della Sardegna coordinate dal Corpo forestale regionale, per spegnere altrettanti roghi divampati in diverse località.

Il fronte più impegnativo si è registrato nel Comune di Bortigali, dove per fermare un incendio scoppiato nella zona di "C. Medadu" è entrato in azione un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Anela, in ausilio alle squadre a terra, provenienti da Macomer.

Le fiamme hanno percorso e provocato danni su una superficie di circa 3 ettari di pascoli naturali e macchia mediterranea.

