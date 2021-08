A voler guardare i numeri di oggi, la Sardegna fa registrare dati da zona gialla, con oltre 50 casi di Covid per 100mila abitanti, il 15 per cento di posti letto occupati in area medica e il 10 per cento nelle intensive.

"Siamo in bilico - commenta il commissario straordinario Ares-Ats, Massimo Temussi - la situazione è molto variabile e c'è molto turn over nelle degenze ordinarie: basta un solo giorno per superare le soglie e rientrare nei limiti".

IL PUNTO – Oggi viene allestito l'ottavo reparto dedicato ai positivi all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, e si fa il punto della situazione. In totale, nell’Isola, sono 292 i posti letto disponibili per i pazienti contagiati da Sars-Cov2. Di questi 266 (il 91%) sono occupati confermando le enormi criticità che si stanno vivendo nei presìdi sanitari durante la quarta ondata.

A Cagliari, nella terapia intensiva dell'ospedale Binaghi sono occupati 7 posti su 11 (il 64%) con un'età media dei ricoverati di 54,6 anni, mentre in area medica sono 80 su 89 (il 90%) per un'età media di 68,7 anni.

Al Santissima Trinità: in terapia intensiva tutti gli 8 posti sono occupati (età media 50,6 anni), mentre in area medica sono 92 su 93 (99%) con un'età media di 67,4 anni.

Ad Alghero sono tutti occupati i posti letto in area medica, mentre all'Aou di Sassari la situazione è meno in affanno: 5 ricoverati su 8 posti disponibili in intensiva (63%), due su quattro in Ginecologia e 30 su 33 (91%) in area non critica.

All'ospedale privato Mater Olbia sono disponibili - in convenzione - sei posti in terapia intensiva e ne sono occupati 4 (67%), mentre sono 20 quelli in area medica dei quali 18 già occupati (90%).

