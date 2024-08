Ilaria Salis, che ha vissuto una dolorosa odissea giudiziaria in Ungheria, ha trascorso un periodo di vacanza in Sardegna per ritrovare amici e affetti familiari (il padre Roberto è nato a Cagliari). Ora torna a Milano prima di riprendere il filo degli impegni all'Europarlamento a Bruxelles e Strasburgo.

Resta la preoccupazione per le prossime mosse della magistratura ungherese che potrebbe chiedere la revoca dell’immunità parlamentare.

Nel video l’intervista a Ilaria Salis che ringrazia i sardi che si sono mobilitati per la sua liberazione.

© Riproduzione riservata