Sono 466 i nuovi casi confermati di positività al Covid-19 in Sardegna, sulla base di 1349 persone testate. Nuovo balzo dei contagi nell’Isola, dunque, con +222 positivi rispetto alla precedente rilevazione del bollettino regionale.

Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4030 tamponi, con un dato di positività che si attesta all’11,5%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (1 in meno di ieri).

In crescita i pazienti ricoverati in area medica, che sono oggi 136 e dunque 8 in più rispetto alla precedenti rilevazione.

A quota 5740 sono i casi di isolamento domiciliare (571 in più di ieri).

Non si registrano ulteriori decessi.

IL CONFRONTO – Un anno fa, il 27 dicembre 2020, i dati dell’Isola parlavano di 96 nuovi contagi ma anche di 6 morti. I ricoveri nei reparti ordinari erano allora di 483 persone, 43 nelle terapie intensive.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata