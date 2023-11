Superlavoro per i vigili del fuoco della Sardegna, soprattutto nel Centronord, sferzato da violente raffiche di vento.

Almeno quaranta gli interventi in poche ore nel territorio provinciale di Sassari. Le squadre del Comando dei vigili del fuoco hanno operato su più fronti, dai pali divelti agli alberi sradicati, fino alla messa in sicurezza di edifici per la caduta di calcinacci e tegole.

In Gallura, una squadra di Arzachena è intervenuta a Santa Teresa per il distacco parzuale del rivestimento in lamiera da una parete del palazzetto dello sport. Sempre ad Arzachena, in via Monticanu, il 115 è entrato in azione per il distacco e la caduta sulla strada di un cavo di conduzione elettrica. Non si segnalano feriti.

Decine di interventi del 115 anche nel Nuorese.

A Nuoro città diversi alberi o rami sono caduti sulle sedi stradali e il vento ha divelto anche infissi delle abitazioni e pali della luce.

Un albero è caduto su un'auto in sosta in via monsignor Cogoni, ma fortunatamente senza danni alle persone.

A Orune il campanile della chiesa di Santa Maria Maggiore è stato danneggiato dal vento e c'è voluto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per metterlo in sicurezza.

Decine di interventi analoghi dei pompieri sono stati effettuati anche nei paesi della Baronia e della bassa Gallura, da Siniscola a Orosei fino a Budoni.

