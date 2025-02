Lo “smartphone” in sardo? Perché no?

Gli utenti che abbiano un dispositivo Android con la versione 15 possono già configurarlo. Questa versione – ricorda il team Sardware - consente infatti agli utenti impostare più lingue come preferite gerarchicamente. Così, se un’applicazione è stata tradotta in sardo, sarà sempre avviata in quella lingua.

Come fare per scegliere il sardo come lingua? È necessario andare su Impostazioni, quindi su Sistema > Lingue > Lingue del sistema e fare la propria scelta. Quindi tutte le applicazioni installate che siano disponibili in sardo saranno impostate automaticamente, e verranno mostrate nella sezione Lingue delle applicazioni.

Da tempo esistono applicazioni in sardo per Android (gli stessi di Sardware hanno tradotto l’anno scorso il browser Firefox). Però non tutte le applicazioni permettono di scegliere la lingua tramite un menù.

Ora però grazie all’aggiornamento di Android 15, anche applicazioni quali il navigatore GPS OsmAnd, F-Droid e AuroraStore potranno essere impostate automaticamente in limba.

