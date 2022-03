Nuovo balzo dei contagi da Covid-19 in Sardegna: sono 1.480 i casi confermati di positività nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 385.

Si registrano, purtroppo, altri 10 decessi: 2 uomini di 80 e 82 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; 2 donne di 72 e 84 anni, residenti nella provincia di Nuoro; 2 donne di 89 e 96 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; 3 donne di 56, 79 e 92 anni, residenti nella provincia di Sassari; 1 uomo di 76 anni, residente nella provincia di Oristano.

Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 13.552 tamponi, con il tasso di positività che si attesta al 10,9%.

Stabili i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, ad oggi 26. In calo invece i pazienti ricoverati in area medica, a quota 306 e dunque 31 in meno rispetto a ieri.

Sono 29.484 (-1447) i casi di isolamento domiciliare nell’Isola.

