Il caso Sardegna approda, in forma di dibattito, questa sera nella Sala Angioy della Provincia a Sassari. A promuovere l’incontro la consigliera regionale Cinquestelle Desirè Manca davanti a una platea gremita e alla presenza di alcuni colleghi del centrosinistra, come Piero Comandini, segretario regionale del Pd, Antonio Piu di Europa Verde, il progressista Gianfranco Satta e l’esponente di Alleanza Rossoverde Daniele Cocco.

Accanto alla pentastellata, il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Sparaciari, autore di diverse inchieste sul governatore Christian Solinas. E la critica contro l’attuale giunta, contestata con virulenza su tutti gli aspetti, in particolare sulla sanità da Manca e Cocco, lascia presto il posto a una chiamata alle armi per le prossime regionali. Invocata in primis da Piu che, approfittando della presenza del senatore Ettore Licheri, chiede di “evitare i personalismi e sedersi tutti a un tavolo per proporre un modello di Sardegna diversa altrimenti non riprenderemo elettoralmente l’isola”.

Sulla stessa linea Comandini: “Dobbiamo essere uniti e togliere dalla politica i ragionamenti che pensano solo all’io, alla difesa del 2 per cento”. E, sempre rivolto ai possibili alleati: “Devo dire ai cinquestelle e ai colleghi che noi del Pd vogliamo creare un’alleanza credibile con un programma che appartenga alla gente e non a qualcuno a difesa di qualcun altro”. Un proposito applaudito dai presenti anche se non manca la consapevolezza, esplicitata da Daniele Cocco, che la costruzione del potenziale cartello elettorale stia partendo “in ritardo”.

© Riproduzione riservata