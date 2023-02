Nessun Ufo e nemmeno un fenomeno inspiegabile. I satelliti Starlink di Elon Musk questa sera hanno solcato il cielo della Sardegna e sono piovute centinaia di segnalazioni, da Sassari a Cagliari, con video e foto di curiosi che si chiedevano di cosa si trattasse.

Non un evento eccezionale, in realtà. La scia ordinata di luci passata da ovest verso sud est, poco dopo le 19 (l’orario varia a seconda delle località), non era altro che una carovana di satelliti che fanno parte della costellazione lanciata nello spazio dal plurimiardario proprietario di Twitter, con la sua Space X.

Volano a bassa quota, e per questo sono molto visibili, e hanno numerosi scopi: i satelliti di Starlink nascono per garantire un’ottima connessione internet e sono stati usati anche dall’Ucraina per affrontare sul piano tecnologico l’invasione russa. Ora Musk ha deciso di togliere la disponibilità alle truppe guidate da Zelensky.

