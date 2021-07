Il Consiglio dei ministri si riunisce oggi per varare il decreto sul Green pass e stabilire i nuovi parametri per l’attribuzione delle fasce di rischio Covid alle Regioni, ma anche per prorogare lo stato di emergenza sino alla fine dell’anno.

Il Green pass sarà indispensabile per viaggiare su aerei e navi, così come per accedere allo stadio o andare al cinema. In particolare, dato che l’Italia ha rilasciato la certificazione anche a chi ha ricevuto una sola dose di vaccino (mentre da lunedì servirà il richiamo), chi ha avuto il Green pass senza effettuare la seconda dose deve mostrarlo per entrare in un bar o ristorante al chiuso (tranne per prendere il caffè al bancone), in tutti gli altri casi dovrà sottoporsi anche a un tampone. E, ancora, la documentazione verde ottenuta per aver completato la vaccinazione, per guarigione o per un test negativo sarà valida per l'ingresso in tutti i luoghi affollati.

L’obiettivo del Governo e delle Regioni è uno: mantenere tutta l'Italia in fascia bianca almeno fino al termine dell’estate.

