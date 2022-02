Poste Italiane prende le distanze dai ritardi nel rilascio del Green pass e mancate comunicazioni dell'Authcode a seguito di vaccino, dopo la nota della Regione che parlava di una sollecitazione all'azienda che gestisce la piattaforma tecnologica delle vaccinazioni.

Poste precisa, infatti, "di non essere in alcun modo responsabile delle cause che hanno determinato tali inconvenienti".

"Come comunicato dalla Regione Sardegna - si legge ancora nella nota - il problema tecnico riscontrato riguarda situazioni non ascrivibili a eventuali problematiche della piattaforma informatica messa a disposizione da Poste Italiane la quale, infatti, gestisce esclusivamente i processi relativi alla pianificazione delle vaccinazioni e non interviene sulle autenticazioni e sull'invio dei codici di attivazione dei Green pass".

(Unioneonline/v.l.)

