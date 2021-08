Dopo le giornate di caldo africano di inizio agosto, la Sardegna è tornata a respirare, anche grazie al maestrale.

Significativa la diminuzione delle temperature, rispetto ai 40 gradi registrati nei giorni scorsi.

Alle 14 di mercoledì 18 agosto solo in provincia di Olbia si sono superati i 30 gradi (31 per la precisione), mentre nelle altre zone dell’Isola le colonnine di mercurio sono rimaste più in basso. 29 gradi a Cagliari, 27 a Nuoro e Oristano, 24 a Sassari.

Per quanto riguarda le previsioni, questa settimana il tempo resterà soleggiato, con assenza di piogge.

Nei prossimi giorni, invece, le temperature in Sardegna torneranno gradualmente ad aumentare, ma senza che i termometri arrivino a segnare temperature ultra-roventi.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata