Il Consiglio regionale approva l’emendamento stadio: previsti in Finanziaria i cinquanta milioni (in quattro anni) per far decollare l’opera e permettere al capoluogo regionale di disporre di un impianto all’avanguardia, oltre che per le partite del Cagliari, anche per quelle degli Europei del 2032.

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, che non più tardi di martedì aveva, assieme alla società Costim, inviato una diffida alla Regione, dopo che da viale Trento era stata paventata la possibilità di spostare l’impianto a Su Stangioni, situazione che per il club avrebbe rappresentato la pietra tombale del nuovo Sant’Elia, ieri ha seguito a distanza il voto dell’assemblea e, alla fine, ha tirato un sospiro di sollievo.

Tanto che, in serata, ha Twittato: «Una notizia che ci permette di proseguire con serietà e dedizione nel percorso intrapreso in questi anni».

© Riproduzione riservata